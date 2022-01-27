ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Харківгаз" локалізував понад 14 тисяч аварійних ситуацій у будинках

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 27 січня 2022 17:43
"Харківгаз" локалізував понад 14 тисяч аварійних ситуацій у будинках Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

За минулий рік аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківгаз" отримала 14,3 тисяч викликів клієнтів компанії на номер 104. Дзвінки надходили з приводу наявності запаху газу на кухні і в приміщеннях з встановленими газовими приладами.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"Близько 30% аварійних викликів пов'язані з витоками газу на зовнішніх газопроводах будинків. Переважна більшість аварійних ситуацій відбувається через непроведення власником житла обов'язкового технічного обслуговування своєї газової системи", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що згідно з вимогами законодавства, з 1 травня 2019 року кожен власник/співвласники житла зобов'язані провести технічне обслуговування газопроводів і газових приладів у своїх будинках. Ця вимога спрямована на уникнення аварій і травмування людей при використанні газу для побутових потреб. Технічне обслуговування вступного, будинкового газопроводу, опалювального приладу, колонки необхідно проводити щороку – один раз на рік.

"В обмеженому просторі приміщення вибухонебезпечна концентрація природного газу становить 5-15%. Споживачам, які ухиляються від дотримання норм безпеки при використанні газу, в тому числі в частині технічного обслуговування, припиняється доставка газу. Це передбачено п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання, обов'язкових як для операторів ГРМ, так і для споживачів газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, при технічному обслуговуванні перевіряються на щільність елементи газової системи будинку, визначається їх цілісність, перевіряється герметичність різьбових з'єднань, працездатність автоматики безпеки, робота пальників, проводиться їх чистка, при необхідності регулюється процес згоряння газу і т. д.

"Роботи з технічного обслуговування мають право виконувати спеціалізовані організації з відповідним дозволом Державної служби України з питань праці. Вартість робіт оплачує власник/співвласник будинку. Вартість робіт АТ "Харківгаз" визначається в договорі на технічне обслуговування зі споживачем і розрахункової відомості. Отримати докладні консультації з технічного обслуговування АТ "Харківгаз" газової системи будинку і замовити послуги компанії можна в 104.ua клієнтський простір за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Газ
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії