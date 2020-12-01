"Харківгаз": борг тепломереж області за доставку перевищив 40,5 млн гривень

Борг теплопостачальних компаній Харківської області за доставку природного газу перевищив 40,5 млн гривень. При цьому, шість підприємств ТКЕ порушили графіки погашення заборгованості та гарантійні листи за розрахунками, які були надані АТ "Харківгаз" перед початком опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба газової компанії.

"Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу", Кодексом ГРМ, відбір енергоносія з газорозподільної системи здійснюється за умови своєчасної оплати послуг з доставки газу. Кошти, отримані за доставку газу, спрямовуються на підтримання в робочому стані газової інфраструктури області", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, перед початком опалювального сезону відбувся ряд нарад за участю облдержадміністрації, АТ "Харківгаз" та підприємств ТКЕ - боржників за доставку газу. Під час нарад досягнута домовленість про відстрочення АТ "Харківгаз" виплат заборгованості тепловиків, підписання графіків погашення заборгованості, оформлення гарантійних листів про своєчасності розрахунків АТ "Харківгаз".

Також у прес-службі відзначили, що в даний час підприємствами ТКЕ Красноградського, Первомайського, Лозівського, Чугуївського районів порушено вимоги законодавства, діючих договорів на доставку газу з АТ "Харківгаз", свої гарантійні листи підписані графіки погашення боргів.

"АТ "Харківгаз" звертається до ТКЕ - порушників, в термін до 01.12.2020 виконати взяті на себе зобов'язання, умови нормативно-правових актів та забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в Харківській області. Газова компанія не має ніяких підстав, передбачених Законом, для надання послуг підприємствам ТКЕ на безоплатній основі. Кошти, отримані газовою компанією в якості оплати за доставку, спрямовуються на забезпечення цілодобової роботи аварійних бригад по всій області, ліквідацію пошкодження мереж, проведення ремонтів об'єктів газової інфраструктури, захист газопроводів від корозії, підтримання необхідного тиску в газорозподільній системі. Недофінансування цих робіт через боржників створює ризик залишити клієнтів компанії без газопостачання", - йдеться в повідомленні.