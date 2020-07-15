"Харківгаз": 55% споживачів користуються онлайн-сервісами компанії

Газовий вентиль (УНІАН)

За час карантину до онлайн-сервісів компанії підключилося понад 7000 споживачів газу Харківської області

Більше 55% клієнтів АТ "Харківгаз" використовують онлайн-сервіси для оперативної взаємодії з компанією, а також здійснення платежів за надані послуги.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"Особливо актуальними онлайн-сервіси стали під час карантину. Клієнти "Харківгазу" вчасно отримували квитанції, платили за доставку газу онлайн, контролювали зарахування коштів, отримували консультації фахівців. У червні газова компанія запустила ще одну, п'яту інтернет-комунікацію - чат бот 7104ua в месенджері Telegram, який взагалі не вимагає реєстрації. Достатньо в поле пошукової системи ввести 7104ua і перейти у чат. Клієнти компанії вже оцінили новий інтернет-сервіс. За кілька тижнів до нього вже підключилося півтори тисячі жителів області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з початком пандемії для зручності споживачів фахівці "Харківгазу" спростили реєстрацію особистих кабінетів на сайті 104ua. Тепер експрес-реєстрацію замість клієнта проводять співробітники компанії, а логін і пароль відкритого кабінету повідомляють у відправленому СМС-повідомленні.

"АТ "Харківгаз" системно працює над розширенням спектру послуг для своїх клієнтів. Різноманіття сервісів, які пропонує компанія, забезпечує споживачам не тільки безпеку, але і право вибору - користуватися тими ресурсами, якими вони більше довіряють або вважають більш зручними", - зазначила в. о. начальника управління клієнтського сервісу Юлія Дащенко.

За словами прес-служби, всього за час карантину до онлайн сервісів - особистий кабінет на сайті 104.ua, чат боти Telegram 7104ua і Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile, 104Mobile Light - підключилося понад 7000 споживачів газу Харківської області.