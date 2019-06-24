У Харкові "замінували" два виші

У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування навчальних закладах на вулиці Маршала Бажанова та проспекті Науки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харківської області.

Зокрема, йдеться про Харківський національний університет радіоелектроніки та Харьківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян. Повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на вулиці Маршала Бажанова та проспекті Науки надійшло до поліції 24 червня", - сказано у повідомленні.

Зараз триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, повідомлення про мінування ряду станцій метро в Києві в п'ятницю, 21 червня, не підтвердилося. Зокрема, правоохоронці перевірили станції метро "Гідрропарк", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Печерська" та "Олімпійська". В ході перевірки вибухонебезпечні об'єкти не були виявлені.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня масовими "мінуваннями" відзначився Харків. 18 червня там перевірили 38 об'єктів, з яких евакуювали в цілому майже 2000 осіб. Зазначалося, що місцева поліція кваліфікувала цей інцидент як терористичний акт.