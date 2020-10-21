У Харкові виявлено 7 випадків втручання у систему газопостачання

За останні три місяці поточного року фахівці "Харківміськгазу" виявили 7 випадків незаконного втручання в мережу газопостачання. А це в два рази більше, ніж за такий же період у минулому році.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Випадки несанкціонованих врізок в газорозподільну систему були виявлені в Київському, Холодногірському, Немишлянському і Новобаварському районах міста. Лідером таких порушень є Немишлянський район - чотири випадки. Найпоширеніші способи незаконного споживання природного газу відбуваються шляхом врізки в підземний газопровід газопровід в стіні, врізки в дворовий газовий ввід, що дає можливість користуватися газом в обхід приладу обліку та інше.

"Завдяки сучасному спеціальному обладнанню фахівці АТ "Харківміськгаз" безпомилково знаходять місця незаконного використання газу. Після того, як виявлено факти незаконного відбору блакитного палива, фахівці газової компанії складають акти про порушення, здійснюють обмеження / припинення газопостачання на об'єкті споживача і стягують завдані збитки, у тому числі через суд", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що самовільне втручання в газову мережу являє загрозу для життя і здоров'я самих споживачів. Так як несанкціоноване підключення зазвичай відбувається "кустарним" способом і може стати причиною аварії або вибуху.

"Також споживання газу шляхом його крадіжок є більш витратним для споживача. Адже доводиться компенсувати збитки і оплачувати послуги по відключенню і пуску газу", - йдеться в повідомленні.