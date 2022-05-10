У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

Міська рада Харкова проголосує за перейменування Московського проспекту вже завтра, 11 травня. За результатами опитування місцевих жителів, його перейменують на проспект героїв Харкова.

Про це заявив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко , передає РБК-Україна .

"Проспекту Московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради", - заявив Сидоренко.

Також він додав, що в ході засідання Топономічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: Московського району на Салтівський район, Білгородського шосе на Харківське шосе, Білгородського узвозу на вулицю Героїв Спасителів.