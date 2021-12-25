У Харкові спалахнув двоповерховий склад: вогонь гасять вже 8 годин

"25 грудня о 01:54 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у двоповерховій торговельно-складській будівлі приватного підприємця за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська 80", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, після чого до місця події було направлено підрозділи ДСНС на 2 автоцистернах.

Стало відомо, що спалахнули офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди.

"Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До місця події були направлені додаткові сили та засоби ДСНС", - уточнюють в повідомленні.

Вказано, що всього на місці пожежі працює 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу ДСНС.

Пожежу локалізовано о 05:15. Наразі триває її ліквідація.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Фото: у Харкові спалахнув двоповерховий склад (facebook.com/MNSKHARKIV)