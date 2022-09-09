У Харкові під час повітряної тривогу пролунали вибухи

У Харкові в ніч на 9 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 01:14 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.