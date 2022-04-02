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У Харкові через ворожі обстріли сталися масштабні пожежі, - ДСНС

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Харків, Субота 02 квітня 2022 08:41
У Харкові через ворожі обстріли сталися масштабні пожежі, - ДСНС Фото: у Харкові внаслідок обстрілів сталися великі пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті атак російських окупантів і обстрілів сталися великі пожежі в Київському і Московському районах міста. Пожежники загасили полум'я після тривалої боротьби з вогнем.

Про це 2 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Всього за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 75 оперативних виїзди, з яких 67 - для ліквідації.

"Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Щоб загасити полум'я, пожежникам знадобилося шість годин.

"Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Загальна площа пожежі склала близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежу протягом 7 годин", - розповіли в ДСНС.

Крім того, піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

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