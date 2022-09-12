В Харкові відновили роботу метро після сьогоднішнього обстрілу

В Харкові відновили рух лініями метрополітену, який було призупинено через ворожий обстріл по місту .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також є влучання у дорожнє покриття.

Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен.

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