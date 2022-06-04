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У Харкові створили чат-бот з даними про пошкодження будинків

Фото: у Харкові створили чат-бот з даними про руйнування (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Для жителів Харкова, які евакуювалися у безпечніші регіони, створили спеціальний Telegram-бот. За допомогою нього можна дізнатися інформацію про пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджень зазнали понад 2 тисяч будинків. З них 500 будівель не придатні для відновлення. Тому влада вирішила створити спеціальний бот @tviyDimKharkivBot.

"Пройшовши дуже просту реєстрацію (у чат-боті, - ред.), ви зможете дізнатися - чи постраждало ваше житло. Якщо так - то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Виходячи з отриманих даних, ви зможете прийняти для себе виважене рішення, чи повертатися до Харкова", - зазначив Терехов.

Він попередив, що через значні пошкодження міська влада не встигла обстежити кожен будинок. У такому випадку варто зачекати декілька днів і знову сформувати запит про стан будинку.

Дізнатися інформацію про пошкодження у Харкові можна за посилання.

Нагадаємо, що у Харкові знову запрацювало метро. Тепер підземка працює з 06:30 до 20:00.

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ХарківІгор Терехов