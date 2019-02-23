У Харкові повідомили про мінування вокзалу

Для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група

В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала на Привокзальной площади. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что для проверки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений.

"Информация о том, что в здании заложена взрывчатка, поступило в полицию 23 февраля в 08:40. В сообщении указано, что заминировано помещение железнодорожного вокзала на Привокзальной площади", - информирует полиция.

Напомним, полицейские проверяли сообщение о заминировании на Главном железнодорожном вокзале Львова. Информация не подтвердилась.

До этого в Киеве в четверг утром, 21 февраля, был ограничен доступ к зданиям Верховного суда в связи с сообщением о заминировании.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 февраля в Киеве Высший совет правосудия временно прекратил работу из-за сообщения о минировании.