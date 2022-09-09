У Харкові повідомляють про серію вибухів. Мер заявив про потужний обстріл

"Харків'яни чули серію вибухів на півночі та на північному заході міста - перебувайте в укриттях", - пишуть ЗМІ.

Згодом мер міста повідомив про потужний обстріл Харкова.

"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок атаки був пошкоджений один із вищих навчальних закладів.

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