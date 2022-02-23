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У Харкові сформували два пояси оборони у разі вторгнення РФ

Автор: Наталія Юрченко

У Харкові на тлі російської агресії посилили заходи безпеки. У місті створили два пояси оборони.

Про це заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на нарада Харківської ОДА.

Дудін зазначив, що в Харківській області в посиленому режимі працює антитерористичний центр. Наразі в регіоні створено сім бригад силовиків.

"Третій полк спеціального призначення проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську. Посилилася складова ППО, фактично на сьогодні сформовано військове керівництво, зроблено мінування потенційних підходів, повний комплекс заходів". - сказав Дудін.

Представник СБУ додав, що в Харкові працюють спеціальні групи військової розвідки для виявлення випадків військового вторгнення або агресії.

"У місті працюють групи спецпризначення військової розвідки. Дуже непогано працюють. Сформовано два пояси оборони Харкова з військових. І 17 000 залишаються на сам Харків для наведення порядку", - додав він.

Дудін додав, що в Харкові постійно фіксують провокації і спроби дестабілізації ситуації. Зокрема, в ніч з 21 на 22 лютого була припинена спроба підпалу кількох храмів Московського патріархату, виконавці перехоплені.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Служба безпеки зафіксувала військові маневри і скупчення військ РФ біля кордону з Харківською областю.

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Служба безпеки УкраїниХарків