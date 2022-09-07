В Харкові сьогодні лунатимуть сирени: в чому причина

У середу, 7 вересня у Харкові проведуть технічну перевірку працездатності електросирен. Електросирени увімкнуть о 14:25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОДА.
"У Харкові відбудуться заходи щодо своєчасного оповіщення населення міста у разі повітряної загрози або загрози артилерійського обстрілу з боку РФ", - йдеться в повідомленні.
Харків’ян просять інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання.
"Надана Вами інформація допоможе вчасно відновити систему оповіщення населення міста Харків та врятувати людські життя", - зазначають в Департаменті цивільного захисту ХОВА.
Як повідомлялося, вночі на 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.
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