RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людини

Наслідки обстрілу у Харкові (prokuratura_kharki)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами загинуло 4 людини та 14 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Сьогодні, 19 квітня близько 13:20 російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район.

Зокрема, внаслідок обстрілу загинуло 4 людини та ще 14 мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу у Харкові (prokuratura_kharki)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВторгнення Росії до України