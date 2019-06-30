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У Харкові в результаті ДТП постраждали 4 людей

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 14:30
У Харкові в результаті ДТП постраждали 4 людей
Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Водій одного з автомобілей був у стані алкогольно сп’яніння

У Харкові на Білгородському шосе ввечері 29 червня о 23:25 зіткнулись автомобілі "Тойота" та "Фольксваген", в результаті пригоди постраждало 4 осіб, серед яких двоє дітей 4 та 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що автомобіль "Тойота" рухався у напрямку вулиці Дерев’янко зі сторони вулиці Чкалова. В районі АЗС на вулиці Сокільницькій водій допустив зіткнення з автомобілем "Фольксваген", який рухався у тому ж напрямку попереду. 

"В результаті ДТП постраждали водій "Тойоти" та троє пасажирів "Фольксвагену", - повідомили правоохоронці.

Також у поліції повідомили, що водій "Тойоти" перебував у стані алкогольного сп’яніння. Даний факт був занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій обл. внаслідок ДТП загинули двоє людей. Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis.

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