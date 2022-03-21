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У Харкові зруйновано 972 будівлі, з них 778 житлові будинки, - мер

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Харків станом на 21 березня внаслідок обстрілів російськими окупантами зруйновано 972 будівлі. З них більша частина - це багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"На сьогодні у нас 972 будинки зруйновані, з яких 778 житлові багатоповерхові будинки. Те, що стосується відродження Харкова, сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста. У нас є чітке розуміння, що потрібно буде робити. Звичайно, роботи має бути дуже багато", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, ввечері 20 березня окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Подільському районі Києва. В результаті атаки загинули 8 людей.

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