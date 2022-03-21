У Харкові зруйновано 972 будівлі, з них 778 житлові будинки, - мер

"На сьогодні у нас 972 будинки зруйновані, з яких 778 житлові багатоповерхові будинки. Те, що стосується відродження Харкова, сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста. У нас є чітке розуміння, що потрібно буде робити. Звичайно, роботи має бути дуже багато", - зазначив Терехов.