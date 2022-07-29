У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 29 липня пролунала серія вибухів, в місті з 04:09 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Поки ніяких подробиць про причини вибухів не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в безпечному місці.
Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Окупанти обстріляли місто ракетами ППО С-300.
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