У Харкові перевірять роботу сирен. ОВА звернулася до жителів з важливим проханням

У Харкові проведуть технічну перевірку працездатності електросирен. Їх включать 7 вересня о 14:25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.
Жителів Харкова просять повідомляти про неполадки сирени.
"Просимо жителів Харкова інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання. Надана вами інформація допоможе своєчасно відновити систему оповіщення населення міста Харкова та врятувати людські життя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в Київському районі Харкова в результаті російського обстрілу сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу.
Також в ніч на 4 вересня у Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
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