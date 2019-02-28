У Харкові за минулий рік обстежили понад 1230 км газопроводів

Виявлено понад 80 витоків газу на підземних газопроводах

В 2018 специалисты "Харьковгоргаза" комплексным приборным методом обследовали 1230,9 км газовых сетей города Харькова. На 730 км газопроводов проведено полное техническое обследование, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, в результате выявлено более 80 утечек газа на подземных газопроводах, из них 7 утечек на распределительных газопроводах.

В ходе полного технического обследования было выявлено аварийных и непригодных газопроводов - 0,183 км. Еще 16,2 км подлежат капитальному ремонту. Из них 8,4 км приведены в удовлетворительное состояние, 7,8 км остаются в работе. Остальные газопроводы также находятся в удовлетворительном состоянии.

Во время работы специалисты газовой компании используют специальные высокоточные приборы, которые помогают им измерить толщину стенок металла трубы, оценить состояние изоляционного покрытия и определить коррозионное состояние трубы.

Проведение этих мероприятий дает возможность выявлять утечки газа, уменьшать производственно-технологические потери. В 2019 специалистами службы контроля за производством согласно периодичности запланировано проведение обследования комплексным приборным методом 1285,36 ​​км газовых сетей Харькова.

Как отмечается, ПАО "Харьковгоргаз" - предприятие, которое осуществляет распределение газа на территории города Харькова. Протяженность распределительных, вводных, внутренних газопроводов и газопроводов-вводов составляет более 8 тысяч километров, ежегодный объем транспортировки природного газа составляет 1,4 миллиарда кубических метров. ПАО "Харьковгоргаз" обеспечивает природным газом более 500 тыс. домовладений и свыше 3,5 тыс. промышленных предприятий, организаций, учреждений.