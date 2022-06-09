У Харкові зник телевізійний сигнал після обстрілу

Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють самі харків'яни.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", - повідомив Хоркін.

Нагадаємо, в середу ввечері, 8 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. В одному з районів спалахнула пожежа.

До цього стало відомо про новий обстріл міста, унаслідок якого постраждали троє місцевих жителів, ще один - загинув.

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