У Харкові відбулися зіткнення на ринку "Барабашово"

На ринку "Барабашово" в Харкові стались зіткнення, були чутні постріли. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію.

У поліції зазначили, що відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронцями торговельного центру. Невідомі застосували піротехніку та сльозогінний газ.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що в ході сутичок були чутні постріли та звуки схожі на вибухи.

Фото: зіткнення в Харкові на ринку Барабашово (hk.npu.gov.ua)

Також горіла рекламна конструкція над входом в ринок: кадри пожежі потрапили на відео очевидців. Свідки стверджують, що рятувальники швидко загасили стелу.

Як зазначається, зараз під'їзди до ринку перекриті. На місці працює поліція.

Нагадаємо, раніше в Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також в центрі Львова вночі, 23 лютого, відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали двоє патрульних поліцейських.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Польовій сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку, в результаті інциденту затримано 11 осіб.