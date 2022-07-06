У Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги

У Харкові вночі прогриміли вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Очевидці повідомляють, що після вибухів почалася пожежа в одному з районів міста.
Нагадаємо, вночі 4 липня російські війська вкотре обстріляли місто. Ціллю окупантів стала школа в Шевченківському районі.
Російські війська продовжують масовано обстрілювати українські міста. В українській розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.
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