Окупанти обстрілюють район Нікополя, а в Харкові чутні вибухи

У Харкові вночі чутні вибухи. У місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Оновлено 00:50
Бойовики стріляють в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки, повідомив глава РВА Євген Євтушенко.
Нагадаємо, вчора вночі в Харкові пролунав вибух. У місті о 00: 33 була оголошена повітряна тривога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.