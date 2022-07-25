У Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

"Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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