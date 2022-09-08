У Харкові пролунали вибухи

У Харкові прогриміли вибухи у четвер, 8 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що після повідомлення про вибухи у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.
Нагадаємо, загарбники пошкодили і зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків в Харківській області.
Окрім цього, росіяни розпочали активні дії по мобілізації населення на захопленій частині Харківської області.
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