У Харкові, Миколаєві і Херсоні прогриміли вибухи

Після серії вибухів у Харківській області оголосили повітряну тривогу.

Після цього з'явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та Херсоні, проте там повітряну тривогу не оголошували.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підвердив, що росіяни наносять удари по Харкову.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги", - написав він.