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У Харкові, Миколаєві і Херсоні прогриміли вибухи

Фото: у трьох містах України прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові, Миколаєві і Херсоні у вівторок, 16 серпня, прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та інші регіональні ЗМІ.

Після серії вибухів у Харківській області оголосили повітряну тривогу.

Після цього з'явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та Херсоні, проте там повітряну тривогу не оголошували.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підвердив, що росіяни наносять удари по Харкову.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги", - написав він.

Нагадаємо, цієї ночі Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час. Російські окупанти випустили по місту одразу сім ракет.

Мер Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакували відразу низку районів Харкова.

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ХарківМиколаївХерсонВибух