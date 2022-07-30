У Харкові прогримів вибух

Жителі Харкова почули вибух в одному з районів міста. Повітряна тривога поки не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що, за інформацією харків'ян, вибух стався в Індустріальному районі міста.
Жителям необхідно пройти в укриття. При цьому проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.
Оновлено 18:50
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Харківський тракторний завод.
Він також закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яку оголосили в Харківській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.