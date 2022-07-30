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У Харкові прогримів вибух

Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителі Харкова почули вибух в одному з районів міста. Повітряна тривога поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що, за інформацією харків'ян, вибух стався в Індустріальному районі міста.

Жителям необхідно пройти в укриття. При цьому проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.

Оновлено 18:50

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Харківський тракторний завод.

Він також закликав місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яку оголосили в Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.

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ХарківВійна Росії проти України