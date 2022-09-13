У Харкові проблеми зі зв'язком: у чому проблема і коли вирішиться

У Харкові після ворожого обстрілу критичної інфраструктури вже кілька днів спостерігаються проблеми зі зв'язком. Прогнозується, що проблема буде вирішена до кінця сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Держспецзв'язку Юрія Щиголя в ефірі телемарафону.

"Після обстрілів ТЕЦ росіянами було порушено кілька систем, у тому числі зв'язку, комутації. На сьогодні наші фахівці і фахівці компаній, які надають послуги зв'язку швидко відновлюють (зв'язок - ред.). Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня зв'язок стабілізується і буде таким, як був до цього", - сказав Щиголь.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська завдали масованого удару по Україні. Метою ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Після удару у ряді областей України виникли проблеми з електрикою.

Зазначимо, що після ворожих ударів по критичній інфраструктурі у частини українців може бути відсутній мобільний зв'язок. Як скористатися внутрішнім роумінгом - читайте в матеріалі "Якщо немає мобільного зв'язку. Українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг".

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