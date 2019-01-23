У Харкові повірено понад 7 тис. лічильників газу, - "Харківміськгаз"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ході повірок виявлено 745 випадків втручань в лічильник газу

За минулий рік "Харківміськгаз" безкоштовно повірив 7,4 тис. побутових лічильників газу. 4,8 тис. лічильників виявилися непридатними до подальшої експлуатації, з них 1,3 тис. відправлені на заводи-виробники для ремонту. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найчастіше порушення в роботі лічильників виникають через зношування їх деталей протягом довгого періоду експлуатації, а також несанкціоноване втручання в сам лічильник. За словами прес-служби, повірка лічильників газу здійснюється "Укрметртестстандарт" спільно з працівниками "Харківміськгазу".

"Визначити порушення дуже легко. Не тільки по механічних пошкоджень лічильного механізму, підробленими пломбам або відбитком клейма, а також за допомогою аналітики газоспоживання. Крім того, компанія володіє спеціальними технічними засобами, які допомагають з легкістю виявляти будь-які види втручань в прилади обліку", - прокоментував головний метролог ПАТ "Харківміськгаз" Руслан Шипіло.

У прес-службі також повідомили, що в ході повірок виявлено 745 випадків втручань в лічильник газу. Найпоширеніші способи втручань - зрив пломб приладу обліку, фальшиві пломби, підрив скла, пошкодження коліс облікового механізму, вбудовані магніти.