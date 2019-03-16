У Харкові поліцейська збила насмерть пішохода

Матеріали кримінального провадження передані до прокуратури

В Харькове сотрудница отдела из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области сбила на пешеходном переходе пожилого мужчину, что привело к гибели пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что ДТП произошло 8 марта около 11:30 на улице Полтавский шлях. Правоохранители установили, что автомобилем Toyota, который совершил наезд на 65-летнего мужчину, управляла 42-летняя работница Нацполиции в Харьковской области.

"Потерпевший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина скончался", - сообщили правоохранители.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время материалы уголовного производства направлены в прокуратуру", - добавили в полиции.

Напомним, под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину. В полиции сообщили, что после происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины.