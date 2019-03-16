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У Харкові поліцейська збила насмерть пішохода

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 17:40
У Харкові поліцейська збила насмерть пішохода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Матеріали кримінального провадження передані до прокуратури

У Харкові працівниця відділу зі структурних підрозділів Головного управління Нацполіції в Харківській області збила на пішохідному переході літнього чоловіка, що призвело до загибелі пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що ДТП трапилось 8 березня близько 11:30 на вулиці Полтавський шлях. Правоохоронці встановили, що автомобілем Toyota, який здійснив наїзд на 65-річного чоловіка, керувала 42-річна працівниця Нацполіції в Харківській області. 

"Потерпілий отримав травми різних частин тіла та у тяжкому, неконтактному  стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 14 березня чоловік помер", - повідомили правоохоронці.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України).

"На даний час матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури", - додали в поліції.

Нагадаємо, під Києвом працівник поліції насмерть збив чоловіка. В поліції повідомили, що після події чоловік сам прийшов до відділку поліції та повідомив про дорожньо-транспортну пригоду, де й з’ясувалось, що він є працівником одного з підрозділів Нацполіції України.

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