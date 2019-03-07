У Харкові за підозрою в державній зраді затримали чиновника мерії

Семен Хмельницький зізнався в роботі на російські спецслужби

В Харькове по подозрению в государственной измене задержали замдиректора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семена Хмельницкого. Об этом на брифинге заявил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает РБК-Украина со ссылкой на харьковское издание NewsRoom.

По его словам, чиновник передавал российским спецслужбам информацию о деятельности различных молодежных и общественных организаций, а также мэрии.

"Мы считаем, что подозреваемый был специалистом в своей области, поэтому он мог сообщать информацию, которая касается не только Харьковского региона, но и страны в целом", - рассказал Настюк.

Он добавил, что задержанный сознался и активно сотрудничает со следствием. По данным NewsRoom, речь идет о замдиректора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области. Подозреваемый в июне 2018 года организовал участие футбольной "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик.