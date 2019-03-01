Депутата із Берегова підозрюють у держзраді

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Депутат організував участь "збірної Закарпаття" у "чемпіонаті з футболу" невизнаних республік

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Під час досудового слідства СБУ зібрала докази, згідно з якими депутат райради у червні 2018 року організував участь фейкової "збірної Закарпаття" у так званому чемпіонаті з футболу невизнаних республік.

Правоохоронці встановили, що депутат безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Як зазначається, він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці України.

Співробітники СБ України з’ясували, що на невизнаному чемпіонаті спортсмени виступали у формі з комбінованим логотипом герба, прапора, контурної карти Закарпатської області в поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни.

Згідно з висновками експертів емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України.

Слідчі Управління СБУ в Закарпатській області за навмисні дії депутата районної ради на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності й інформаційній безпеці нашої держави оголосили йому підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що СБУ розпочала спеціальне досудове розслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міської ради в анексованому Росією Криму. Розслідування порушено за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України),

РБК-Україна писало, що Вінницький міський суд відсторонив від посади мера міста Могилів-Подільського Вінницької області Петра Бровка.