У Харкові за підозрою в державній зраді затримали чиновника мерії

Фото: Семен Хмельницький (facebook.com/semen.hmelnitsky)

Семен Хмельницький зізнався в роботі на російські спецслужби

У Харкові за підозрою в державній зраді затримали заступника директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Семена Хмельницького. Про це на брифінгу заявив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, передає РБК-Україна з посиланням на харківське видання NewsRoom.

За його словами, чиновник передавав російським спецслужбам інформацію про діяльність різних молодіжних та громадських організацій, а також мерії.

"Ми вважаємо, що підозрюваний був фахівцем у своїй галузі, тому він міг повідомляти інформацію, яка стосується не тільки Харківського регіону, але і країни в цілому", - розповів Настюк.

Він додав, що затриманий зізнався і активно співпрацює зі слідством. За даними NewsRoom, мова йде про заступника директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Семена Хмельницького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради Закарпатської області. Підозрюваний у червні 2018 року організував участь футбольної "збірної Закарпаття" у так званому чемпіонаті з футболу невизнаних республік.