ДСНС перейшла на посилений режим на час свят

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальники працюватимуть у посиленому режимі з 28 грудня по 2 січня і з 4 по 8 січня

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перейшла на посилений режим несення служби на період новорічних і різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЧС.

Повідомляється, що рятувальники будуть в посиленому режимі забезпечувати безпеку населення від надзвичайних ситуацій та пожеж в період з 28 грудня по 2 січня, а також з 4 по 8 січня.

"Відбулося оповіщення і збір штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, в ході якого перевірено документацію робочих груп штабу і готовність працівників апарату служби на виїзд по тривозі і виконання завдань на місці події в зимовий період", - повідомили в ДСНС.

Всього в період новорічно-різдвяних свят на цілодобовому чергуванні буде знаходитися близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожарноспасательной і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС більше 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція і ДСНС перейдуть на посилений режим роботи на період свят. Вже розроблено комплекс заходів щодо забезпечення безпеки і порядку.

Раніше РБК-Україна писало, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження діють з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.