У Харкові подорожчав проїзд у громадському транспорті

Вартість однієї поїздки в метро зросте до 8 грн

Стоимость проезда в харьковском метрополитене с 7 февраля вырастет до 8 гривен. За соответствующее решение сегодня проголосовали члены исполкома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRoom.

Проезд в метро будет стоить 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - 6 гривен.

Изменения вступят в силу с момента публикации в газете "Харьковские известия".

Согласно информации издания Depo.Харьков, представляя проект решения, заместитель городского председателя - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев заявил, что увеличение тарифов обусловлено ростом минимального уровня заработной платы, подорожанием электроэнергии и запчастей.

Отметим, в прошлый раз стоимость поездок выросла в марте 2018 года.

Напомним, в Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью Карты киевлянина. Карта регистрируется в системе для корректного учета пассажиропотока и компенсации затрат на перевозку предприятиям-перевозчикам. Для того, чтобы пользоваться льготами на проезд, киевлянам рекомендуют получить "Карточку киевлянина".

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов для людей с инвалидностью.