У Харкові підтримали ініціативу Зеленського про створення української Кремнієвої долини

У Харківській міськраді підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського по створенню в місті української Кремнієвої долини. Міська рада видала розпорядження про початок роботи над відповідним проектом "розвиненою інформаційно-технічної і технологічної місцевості "Українська Кремнієва долина".

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на рішення міськради.

Генеральним інвестором і координатором створення в Харкові української Кремнієвої долини стане Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH. Проект буде реалізований на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".

Для роботи над проектом створення української Кремнієвої долини при міськраді створюється робоча група, а сам проект буде здійснюватися як частина стратегії розвитку Харкова до 2030 року, в якій вже закріплений пріоритетний для міста статус "Екополісу ХТЗ".

До складу групи увійшли представники місцевої влади, корпорації DCH, провідних технологічних вузів та науково-дослідних організацій регіону.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про завдання зробити регіон столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідної української Кремнієвої долиною.

Своєю чергою, раніше Ярославський вже виступав в ролі генерального інвестора і координатора важливого для регіону проекту - підготовки Харкова до Євро-2012. Тоді він вклав понад $300 млн у будівництво в місті нового стадіону, аеропорту, першого luxury-готелю під штаб-квартиру УЄФА, інших необхідних інфраструктурних об'єктів.

Загальна сума інвестицій Ярославського в економіку Харкова і Харківської області перевищила $1 млрд. Ще близько $1 млрд планується вкласти у розвиток "Екополісу ХТЗ" до 2033 року.

Як відомо, близько 14% всіх IT-фахівців України базуються в Харкові. Тут щорічно випускають близько 30 тис. студентів, Харківський національний університет ім. Каразіна займає найвище місце в міжнародних рейтингах серед українських вузів.

Кремнієва долина - частина американського штату Каліфорнія неподалік від Сан-Франциско. Відома як світовий центр науково-технічного потенціалу та технологічне "серце" США в області розробок та виробництва комп'ютерної техніки, її комплектуючих і компонентів.