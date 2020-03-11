У Харкові не планують закривати школи в рамках карантину через коронавірус

Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач РБК-Україна)

Однак в роботі шкіл будуть зміни

Мер Харкова Геннадій Кернес уточнив, до яких превентивних заходів вдасться місто в рамках карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу, однак запевнив, що школи не закриватимуть. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Кернес зазначив, що також вводяться обмеження на масові заходи.

"Із завтрашнього дня і на три найближчі тижні повсякденне життя Харкова чекають зміни. Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи теж поки почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб", - написав мер міста.

Також Кернес пояснив причини, чому не закриватимуть школи і дитячі сади.

"Тепер трохи докладніше про те, чому не закриваємо сади і школи. Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Причина друга - куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину зовсім незрозуміло і для багатьох з них - цей час стає важким випробуванням", - пояснив він.

"Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде проти, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29-е березня", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, за словами Кернеса, для середньо- і старшокласників буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес буде проходити в одному класі. Вранці діти будуть проходити медичний огляд, а самі школи будуть додатково дезінфікувати.

Інших заходів, включаючи зміни в роботі транспорту, не буде.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Як писало РБК-Україна, в середу Кабінет міністрів ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання більше 200 чоловік, будуть закриті навчальні заклади, а також закрите авіасполучення з деякими країнами.

Додамо також, імунолог Національного інституту охорони здоров'я США Ентоні Фаучі заявив, що китайський коронавірус COVID-19 може бути в 10 разів смертоносніше сезонного грипу.