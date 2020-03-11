В Харькове не планируют закрывать школы в рамках карантина из-за коронавируса

Фото: Геннадий Кернес (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако в работе школ будут изменения

Мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким превентивным мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с пандемией коронавируса, однако заверил, что школы закрывать не будут. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Кернес отметил, что также вводятся ограничения на массовые мероприятия.

"С завтрашнего дня и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - написал мэр города.

Также Кернес пояснил причины, почему не будут закрывать школы и детские сады.

"Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием", - объяснил он.

"Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома - руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - указано в сообщении.



Вместе с тем, по словам Кернеса, для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр, а сами школы будут дополнительно дезинфицировать.



Других мероприятий, включая изменения в работе транспорта, не будет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Как писало РБК-Украина, в среду Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Добавим также, иммунолог Национального института здравоохранения США Энтони Фаучи заявил, что китайский коронавирус COVID-19 может быть в 10 раз смертоносней сезонного гриппа.