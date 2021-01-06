У Харкові хочуть видавати пасажирам маски в транспорті, але не всім

У Харкові планують видавати пільговим групам пасажирів маски під час прямо в громадському транспорті. Для цього місто і перевізники виділять кошти на закупівлю масок.

Про це заявив секретар харківської міської ради Ігор Терехов, передає Редпост.

За його словами, правоохоронцям необхідно увійти в становище і не виписувати штраф пасажирам без масок відразу.

"Місто виділить маски, і перевізники виділять, щоб у водіїв був певний запас. Якщо заходить в салон пенсіонер без маски, який, можливо, забув її вдома, то нехай водій видасть йому маску, нехай людина їде спокійно", - сказав Терехов.

Він додав, що необхідно штрафувати лише в тому випадку, якщо пасажир йде на конфлікт і принципово не хоче вдягати маску.

Крім цього Терехов висунув вимоги до харківських перевізників щодо перевезення пільгових груп населення.

"Всі пасажири пільгового контингенту, будь то пенсіонер, ветеран або чорнобилець, повинні їздити безкоштовно, без будь-яких обмежень. Якщо я дізнаюся, що якийсь водій не пустив пільговика в салон, висадив його або нагрубив йому, то відповідати за це будете ви втратите або маршруту, або посади", - зазначив секретар міськради.

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