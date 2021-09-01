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У Харкові відкриють представництво МЗС України

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відкриє своє представництво у Харкові. Таке рішення сьогодні, 1 вересня, ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Завдяки новому представництву мешканцям східних областей України не доведеться їхати у Київ чи Одесу, щоб отримати консульську і правову допомогу.

"Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Крім того, представництво у Харкові займатиметься підтримкою місцевого бізнесу, зокрема допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.

"Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту", - додав міністр.

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МЗСХарківДмитро Кулеба