Обстріл пункту гумдопомоги в Харкові: загинули шестеро людей

У Харкові російські окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Снєгубова в Telegram .

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранені, їх госпіталізували. Кількість жертв встановлюється.

Інцидент стався в районі вулиці Академіка Павлова. Російські війська зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової Пошти", біля якого харків'яни отримували гуманітарну допомогу.

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