В Харкові обстріляли стадіон "Металіст": яка ситуація в місті та області зараз

"В Харкові був обстріляний стадіон "Металіст" та інфраструктура Київського району. Вночі внаслідок влучання снаряду росіян сталася пожежа в приватному будинку в Київському районі", - розповів він.

За словами Синєгубова, рятувальники дістали з-під завалів 52-річного чоловіка. Він серйозно не постраждав. Поранення отримала 70-річна жінка. Загалом в Харкові поранення отримали 3 особи.

Що стосується обстрілів області, то в с. Дергачі під удар потрапило приватне підприємство, сталася пожежа.

"В с. Слобожанське Красноградського району внаслідок обстрілу знищено більше 20 автомобілів. Через влучання боєприпасів в області горять ліси та трава", - каже голова регіону.

Синєгубов додав, що в м. Дергачі 1 людина загинула, 2 отримали поранення. В с. Чорноглазівка Богодухівського району 1 людина загинула. В Ізюмському районі - 1 поранений. В селі Уди Богодухівського району 1 поранений. Загалом за добу в області 2 загиблих, 7 поранених.