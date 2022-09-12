У Харкові після обстрілу зупинилося метро

У понеділок, 12 вересня, в Харкові зупинився метрополітен, після вибухів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram .

"З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені повідомили, що рух по лініях призупинено з технічних причин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також є влучання у дорожнє покриття.

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