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У Харкові після обстрілу окупантами черги до супермаркету загинуло чотири людини

Автор: Світлана Мащенко

В результаті обстріл черги в продуктовий магазин у Харкові 6 березня загинуло чотири людини, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Відомо, що російські військовослужбовці обстріляли супермаркет "Хазар" по вулиці Академіка Вольтера близько 12:00 "снарядами невизначеної характеристики".

У прокуратурі заявили, що вони вже почали кримінальне провадження.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"В результаті цих дій країни-агресора загинули 4 людини, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб. Точна кількість постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що спочатку повідомлялося, що загиблих немає.

Раніше ми писали, що під час боїв з окупантами під Миколаєвом загинув львівський журналіст.

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Харків