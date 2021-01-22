У Харкові та області виявили понад 30 нелегальних пансіонатів

Після вчорашньої пожежі в нелегальному будинку для літніх у Харкові правоохоронці провели перевірку на наявність інших подібних закладів в області. Поліція виявила ще 32 нелегальні заклади, які працюють в Харкові та Харківській області.

Про це розповіли правоохоронці на нараді з главою держави, передає Офіс президента.

У цих закладах, за даними поліції, перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, які потребують догляду. Їх планують переселити в комунальні заклади.

"Представники департаменту соціального захисту населення поінформували, що наразі в комунальних закладах є 136 вільних місць, куди цих людей можна забрати", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, вчора у Харкові сталася пожежа в будинку для літніх. Заклад працював нелегально та не мав жодних дозволів. В результаті пожежі загинули 15 людей, ще 11 потрапили до лікарень. Правоохоронці вже порушили низку справ та розслідують інцидент.

Після пожежі президент Володимир Зеленський анонсував створення ринку соціальних послуг в Україні. Глава держави пропонує провести реформу надання соціальних послуг.