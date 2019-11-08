Фото: на місці інциденту в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство

У Харкові у п'ятницю, 8 листопада, чоловік підірвав себе гранатою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, близько 8-ї години ранку правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній з багатоповерхівок на вулиці 23 Серпня у Харкові чоловік підірвав себе гранатою. Тіло 23-річного чоловіка виявили на балконі.

Зазаначається, що за фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка.

"Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию стався вибух. Мешканець будинку підірвав гранату в під'їзді багатоповерхівки. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Правоохороці встановили та затримали зловмисника. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані сп'яніння.

Крім того, вранці 7 листопада у Рівному на подвір'я місцевого підприємця кинули гранату. Правоохоронці встановили, що на подвір'ї вибухнула граната РГД-5. Від вибуху ніхто не постраждав.