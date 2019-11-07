У Рівному у двір житлового будинку кинули гранату

Фото: вибух у Рівному (rv.npu.gov.ua)

В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно

У Рівному невідомий кинув гранату у двір будинку, що належить 55-річному приватному підприємцю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що інцидент стався 7 листопада, близько 04:00 на вулиці Декабристів. За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу встановили, що у дворі вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.

У будинку проживає дочка підприємця, яка на момент інциденту була в будинку одна. Повідомляється, що вона не постраждала. В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.

Зловмисник втік до приїзду поліції. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по частині 4 статті 296 Карного кодексу України (хуліганство).

Фото: вибух у Рівному (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Стрию (Львівська область) ввечері 6 листопада стався вибух в одній із житлових багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві на ринку "Радосинь" невідомий підірвав гранату. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Вибух пошкодив лише скло та фасад споруд.