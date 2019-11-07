ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівному у двір житлового будинку кинули гранату

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 11:07
У Рівному у двір житлового будинку кинули гранату
Фото: вибух у Рівному (rv.npu.gov.ua)

В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно

У Рівному невідомий кинув гранату у двір будинку, що належить 55-річному приватному підприємцю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що інцидент стався 7 листопада, близько 04:00 на вулиці Декабристів. За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу встановили, що у дворі вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.

У будинку проживає дочка підприємця, яка на момент інциденту була в будинку одна. Повідомляється, що вона не постраждала. В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно.

Зловмисник втік до приїзду поліції. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по частині 4 статті 296 Карного кодексу України (хуліганство).

Фото: вибух у Рівному (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Стрию (Львівська область) ввечері 6 листопада стався вибух в одній із житлових багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві на ринку "Радосинь" невідомий підірвав гранату. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Вибух пошкодив лише скло та фасад споруд.

Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину у Харкові
Новини України РівнеполициягранатаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся